Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Christophe Pierre

Christophe Louis Yves Georges Pierre, nato il 30 gennaio 1946 a Rennes, in Francia, è Nunzio Apostolico negli Stati Uniti d’America e cardinale dal 2023. Cresciuto tra Madagascar, Francia e Marocco, ha ricevuto una formazione cosmopolita fin dalla giovane età. Ordinato sacerdote per la diocesi di Rennes il 5 aprile 1970, ha iniziato il suo ministero come vicario nella parrocchia di Saint-Pierre e Saint-Paul de Colombes, nella diocesi di Nanterre. Dopo aver conseguito un Master in Teologia presso l’Istituto Cattolico di Parigi e il Dottorato in Diritto Canonico a Roma, è entrato nella Pontificia Accademia Ecclesiastica, avviandosi alla carriera diplomatica vaticana.