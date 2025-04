Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Chibly Langlois

Tornato in patria, ha diretto gli uffici pastorali della diocesi di Jacmel e insegnato teologia, svolgendo anche l’incarico di parroco. Eletto vescovo di Fort-Liberté nel 2004 da Giovanni Paolo II, è stato trasferito alla diocesi di Les Cayes da Benedetto XVI nel 2011. Dopo il terremoto del 2010 ha contribuito in prima persona all’opera di ricostruzione e accompagnamento spirituale delle comunità devastate. È stato presidente della Conferenza episcopale di Haiti, facendosi portavoce dei più deboli e mediatore nei momenti più critici della vita politica nazionale. Ha lanciato il progetto di riconciliazione “Insieme per il bene di Haiti” e ha rappresentato l’episcopato haitiano al Sinodo dei Vescovi del 2014 sulla famiglia. Papa Francesco lo ha creato cardinale nel Concistoro del 22 febbraio 2014, affidandogli il titolo di San Giacomo in Augusta.