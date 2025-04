Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Carlos Osoro Sierra

Nel 2016 è stato nominato anche Ordinario per i fedeli di rito orientale residenti in Spagna privi di gerarchia propria, incarico mantenuto fino al marzo 2024. In ambito sinodale, ha partecipato attivamente alla XIV Assemblea generale ordinaria dei vescovi ed è stato membro del Consiglio ordinario della Segreteria generale del Sinodo. Nella Conferenza episcopale spagnola ha ricoperto ruoli chiave, tra cui la presidenza della Commissione per il clero e dell’Apostolato dei laici, nonché la vicepresidenza a partire dal 2014. È noto anche per la sua sensibilità musicale e per la composizione di canti liturgici. Il 12 giugno 2023 Papa Francesco ha accettato la sua rinuncia al governo dell’arcidiocesi di Madrid.