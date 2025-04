Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Carlos Gustavo Castillo Mattasoglio

Dal 1987 è docente di Teologia presso la Pontificia Università Cattolica del Perù. Il suo lungo impegno nella pastorale giovanile è stato centrale: è stato assessore dell’Unione degli Studenti Cattolici, vicario per la pastorale giovanile e vocazionale a Lima e assessore nazionale della Commissione Episcopale per la Gioventù. Ha anche servito come parroco in diverse comunità della capitale, distinguendosi per il suo stile di prossimità e ascolto.