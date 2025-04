Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Carlos Aguiar Retes

Rientrato in patria, Aguiar Retes ha ricoperto il ruolo di rettore del seminario di Tepic per oltre un decennio. Durante questo periodo ha anche presieduto l’Organizzazione dei seminari messicani e ne è stato portavoce. Ha conseguito il dottorato in teologia biblica alla Pontificia Università Gregoriana di Roma nel 1996. Attivo anche nel campo accademico, ha partecipato alla preparazione dell’edizione della Bibbia in America ed è stato docente e rettore alla Pontificia Università del Messico.