Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Berhaneyesus Demerew Souraphiel

Il cardinale Berhaneyesus Demerew Souraphiel è Arcivescovo metropolita di Addis Abeba e figura di primo piano della Chiesa cattolica africana. Nato il 14 luglio 1948 a Tcheleleka, nel vicariato apostolico di Harar, ha ricevuto la prima formazione nella scuola ortodossa locale, proseguendo poi gli studi presso istituti cattolici e il seminario minore dei padri lazzaristi ad Addis Abeba. Dopo la formazione teologica in Etiopia e nel Regno Unito, è stato ordinato sacerdote il 4 luglio 1976 nella capitale etiope per la Congregazione della Missione (lazzaristi). Ha svolto il suo ministero pastorale nelle regioni più remote e povere dell’Etiopia, fino a subire nel 1979 la prigionia per sette mesi sotto il regime comunista.