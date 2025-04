Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Baldassare Reina

Baldassare Reina è nato il 26 novembre 1970 a San Giovanni Gemini, nell’Arcidiocesi di Agrigento, in Sicilia. Entrato nel Seminario Arcivescovile nel 1981, ha proseguito gli studi teologici presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, dove ha conseguito il Baccellierato in Sacra Teologia nel 1995 e la Licenza in Teologia Biblica nel 1998. È stato ordinato presbitero l’8 settembre 1995. Dal 1998 ha svolto diversi incarichi nella diocesi di Agrigento: Assistente Diocesano di Azione Cattolica, Vicerettore del Seminario, Parroco, Prefetto dello Studio Teologico San Gregorio Agrigentino e, dal 2013 al 2022, Rettore del Seminario Maggiore. Ha insegnato Sacra Scrittura, diretto l’Ufficio Cultura e fatto parte del Consiglio Presbiterale e del Collegio dei Consultori.