Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Augusto Paolo Lojudice

Augusto Paolo Lojudice, nato a Roma il 1° luglio 1964, è Arcivescovo di Siena-Colle di Val d’Elsa-Montalcino e Vescovo di Montepulciano-Chiusi-Pienza, unione in persona Episcopi, dal 2022. Pastore con un forte impegno sociale, è noto per la sua costante vicinanza alle periferie urbane, ai poveri e ai migranti, temi al centro del suo ministero fin dagli anni del sacerdozio. Dopo la maturità classica, ha frequentato il Pontificio Seminario Romano Maggiore e la Pontificia Università Gregoriana, dove ha conseguito la Licenza in Teologia Fondamentale. Ordinato sacerdote nel 1989 per la diocesi di Roma, ha servito come vicario e parroco in alcune delle zone più difficili della Capitale, tra cui Tor Bella Monaca e il Prenestino. Nel 2015 è stato nominato vescovo ausiliare di Roma e ha ricevuto la consacrazione episcopale il 23 maggio. È stato anche padre spirituale del Pontificio Seminario Romano Maggiore e ha ricoperto il ruolo di segretario della Commissione CEI per le Migrazioni.