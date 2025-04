Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Arthur Roche

Arthur Roche è nato il 6 marzo 1950 a Batley Carr, nella diocesi inglese di Leeds. Dopo gli studi presso Christleton Lodge a Chester e al Collegio Inglese di Valladolid in Spagna, è stato ordinato sacerdote il 19 luglio 1975. Ha iniziato il suo ministero come vicario parrocchiale a Barnsley, diventando poi segretario del vescovo di Leeds e cappellano scolastico. Negli anni successivi ha svolto numerosi incarichi nella diocesi, tra cui quello di vice cancelliere e parroco, contribuendo anche all’organizzazione della visita di Papa Giovanni Paolo II a York nel 1982. Ha proseguito gli studi alla Pontificia Università Gregoriana di Roma, ottenendo la licenza in teologia spirituale.