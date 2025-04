Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Arlindo Gomes Furtado

Il cardinale Arlindo Gomes Furtado, nato il 15 novembre 1949 a Figueira das Naus, è vescovo di Santiago de Cabo Verde, la storica diocesi dell’arcipelago africano, e primo cardinale capoverdiano nella storia. È stato creato cardinale da Papa Francesco nel concistoro del 14 febbraio 2015, ricevendo il titolo di San Timoteo. Sacerdote dal 1976, ha studiato in Portogallo e a Roma, dove ha conseguito la licenza in Sacra Scrittura presso il Pontificio Istituto Biblico. Oltre ad aver ricoperto ruoli pastorali e formativi in patria e all’estero, è stato anche docente, biblista, traduttore e formatore del clero. Ha ricoperto gli incarichi di rettore del seminario, parroco, vicario generale e cappellano della diaspora capoverdiana in Europa.