Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Antonio Cañizares Llovera

Nel 2008 Benedetto XVI lo ha chiamato a Roma come Prefetto della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, affidandogli la guida di uno dei dicasteri più importanti per la liturgia della Chiesa universale. In questo ruolo, ha sostenuto la centralità dell’Eucaristia e della liturgia come espressione della fede cattolica.