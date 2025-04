Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Anthony Poola

Anthony Poola, nato il 15 novembre 1961 a Poluru, nello Stato indiano dell’Andhra Pradesh, è Arcivescovo metropolita di Hyderabad e cardinale dal 2022. Cresciuto in una famiglia di etnia dalit, le caste considerate più emarginate nel sistema sociale indiano, ha seguito il percorso ecclesiastico sin da giovane, entrando nel seminario minore di Nuzvid e poi nel St. Peter’s Pontifical Seminary di Bangalore. Ordinato sacerdote il 20 febbraio 1992 per la diocesi di Cuddapah, ha svolto i primi incarichi come vicario e parroco in diverse comunità rurali. Dal 2001 al 2003 ha approfondito gli studi negli Stati Uniti, conseguendo un Master in Pastorale Sanitaria presso la Loyola University di Chicago e servendo pastoralmente nella parrocchia di St. Genevieve, nell’arcidiocesi di Chicago.