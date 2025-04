Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Ángel Sixto Rossi

Ángel Sixto Rossi è nato l’11 agosto 1958 a Córdoba, in Argentina. Nel 1976 è entrato nel noviziato della Compagnia di Gesù e ha compiuto gli studi di filosofia e teologia, in parte in Ecuador. È stato ordinato sacerdote il 12 dicembre 1986. In seguito, ha conseguito la laurea in Teologia Spirituale presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma, con una tesi sul discernimento spirituale in Sant'Ignazio di Loyola. Già Rettore della Chiesa di El Salvador a Buenos Aires, tra il 1990 e il 1992, in quel periodo ha fondato l’Hogar San José, una struttura di accoglienza per persone senza fissa dimora, segnando l’inizio di un’intensa attività pastorale e sociale.