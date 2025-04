Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Ángel Fernández Artime

Il cardinale Ángel Fernández Artime è una figura unica tra i porporati chiamati a partecipare al Conclave del 2025. Nato in Spagna nel 1960, è stato a lungo Rettor Maggiore della Congregazione Salesiana, ovvero il successore diretto di San Giovanni Bosco alla guida di uno degli ordini religiosi più diffusi al mondo. La sua creazione cardinalizia da parte di Papa Francesco nel 2023 ha segnato un momento storico: per la prima volta un Rettor Maggiore dei Salesiani riceveva la porpora cardinalizia. Teologo e pedagogo, ha lavorato per anni nella formazione giovanile, in particolare tra Spagna e America Latina. Dal marzo 2024 è anche arcivescovo titolare di Ursona, con ordinazione episcopale ricevuta il 20 aprile, in vista del nuovo ruolo affidatogli da Francesco come Pro-Prefetto del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica.