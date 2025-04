Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Anders Arborelius

Tra il 2005 e il 2015 è stato presidente della Conferenza episcopale della Scandinavia, oggi ne è vice presidente. È stato membro della presidenza del Pontificio Consiglio per la Famiglia e consultore del Pontificio Consiglio per i Laici. Si è sempre distinto per l’attenzione verso i migranti e per il sostegno alle comunità cattoliche nei Paesi più poveri, anche attraverso iniziative come il documentario The Indian Priest.