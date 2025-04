Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: Adalberto Martínez Flores

Adalberto Martínez Flores, nato ad Asunción l’8 luglio 1951, è Arcivescovo Metropolita della capitale del Paraguay dal 2022 e il primo cardinale nella storia del Paese. È una figura di spicco della Chiesa latinoamericana, con un lungo percorso episcopale che lo ha visto guidare diverse diocesi e promuovere l’impegno sociale ed ecclesiale nel cuore del Sudamerica. Dopo una prima formazione accademica in economia all’Universidad Nacional de Asunción e all’University of Washington, ha studiato filosofia e teologia alla Pontificia Università Lateranense di Roma, venendo ordinato sacerdote nel 1985. Ha iniziato il suo ministero nella diocesi di Saint Thomas, nelle Isole Vergini (USA), per poi rientrare ad Asunción nel 1994.