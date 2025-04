Conclave 2025, chi sono i cardinali al voto: chi è il cardinale Jose Fuerte Advincula

Ordinato sacerdote per l’arcidiocesi di Capiz il 14 aprile 1976, è poi stato nominato Direttore Spirituale del Seminario St. Pius X, ricoprendo anche i ruoli di Professore e Decano degli Studi. Ha poi studiato Psicologia presso la De la Salle University di Manila e Diritto Canonico, prima all’Università Santo Tomas di Manila e poi all’Angelicum di Roma, conseguendo la Licenza in Diritto Canonico. Rientrato nelle Filippine, ha servito nei Seminari di Vigan, Nueva Segovia, e in quello regionale di Jaro. Nel 1995 è stato nominato Rettore del Seminario St. Pius X di Capiz, assumendo anche gli incarichi di Difensore del Vincolo, Promotore di Giustizia e Vicario Giudiziale a Capiz. Nel 1999 è diventato Parroco di Santo Tomas de Vilanueva a Dao.