Roma, Concertone del Primo Maggio: tre arresti per violenza sessuale

Inoltre i carabinieri della Capitale hanno arrestato 20 persone, delle quali 8 sorprese in flagranza per il reato di detenzione e spaccio di stupefacenti, 6 per borseggio, 3 per resistenza, altrettanti perché all`atto del controllo sono risultati destinatari di ordinanza. Questi provvedimenti restrittivi messi in atto dai militari dell'Arma che hanno anche denunciato 7 persone alla Procura della Repubblica, 3 delle quali per droga, 2 aver tentato di borseggiare una turista, un uomo per ricettazione e una persona per spendita di monete falsificate.