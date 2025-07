Compito di cittadinanza: cos’è e come potrebbe funzionare il nuovo elaborato sul comportamento

Chi prende 6 in condotta non verrà automaticamente bocciato. Ma per essere ammesso all'anno successivo, dovrà affrontare un passaggio obbligato: la realizzazione di un "compito di cittadinanza". È una delle novità introdotte dalla riforma del voto di condotta, approvata dal Consiglio dei Ministri e operativa dal 2025/2026. L'obiettivo non è punire, ma responsabilizzare: l'elaborato sarà collegato alle motivazioni del voto e dovrà affrontare temi legati alla cittadinanza attiva, alla convivenza e al rispetto delle regole. In attesa delle linee guida ministeriali, ecco tutto quello che si sa finora su struttura, contenuti e valutazione.