Prof dà del "cretino" a un alunno a Sassuolo, Cassazione: "E' giusto sanzionare il docente"

"E' sbagliato insultare gli studenti", almeno in questo specifico caso. La Cassazione ha infatti dato ragione al presidente dell'Istituto tecnico Alberto Baggi, di Sassuolo (Modena), che aveva sanzionato un docente per aver insultato un alunno, definendolo un "cretino". Per i giudici della suprema corte è stato giusto "punire" il professore che si era invece opposto alla decisione del dirigente scolastico, che gli aveva comminato una sanzione di censura, e aveva tentato di fare ricorso. Ricorso rigettato in tutti e tre i gradi. Per la Cassazione la sanzione è "proporzionata al comportamento del docente".