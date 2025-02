Comiso (Ragusa), cadavere mummificato di anziana trovato in casa

Il cadavere mummificato di un'anziana è stato trovato in un'abitazione di Comiso (Ragusa). La donna viveva con il figlio, un infermiere in servizio nell'ospedale del paese. Il cadavere è stato scoperto dalla polizia. I poliziotti sono intervenuti dopo una segnalazione di un furto in casa e, una volta giunti, hanno identificato il titolare dell'appartamento in questione, un infermiere di 58 anni. L'ispezione dei locali ha permesso agli agenti di trovare in una camera da letto il cadavere della donna, di 96 anni, in avanzato stato di decomposizione.