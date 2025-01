Tiene in casa il cadavere del padre a Palermo per riscuotere la pensione, i residenti: "Siamo scioccati"

Alcuni abitanti di Ventimiglia di Sicilia, in provincia di Palermo, raccontano ai microfoni del programma di Canale 5 alcuni dettagli sulla vicenda e ammettono di essere totalmente ignari del fatto. L'uomo, come racconta l'inviata di "Pomeriggio Cinque News", risultava residente a Palermo e nessuno sapeva che fosse venuto ad abitare dal figlio a Ventimiglia di Sicilia. "Non abbiamo percepito nulla. Addirittura in estate i bambini giocano in questa strada e nessuno ha mai sentito nulla. Non c'era nè cattivo odore nè altro", racconta Giusy che abita di fronte alla casa in cui veniva tenuto il cadavere di Giuseppe Zagone.