Brescia, uomo ucciso a coltellate nella notte di Capodanno

Un uomo di 42 anni è stato ucciso nella notte di Capodanno, intorno alle 4, a Provaglio d'Iseo, in provincia di Brescia, con una coltellata al petto. Secondo quanto riporta il Giornale di Brescia, l'uomo avrebbe cercato di entrare a una festa che si stava tenendo in una palestra, affittata da alcuni ragazzi del paese. Il 42enne, in stato di alterazione a causa dell'alcol, avrebbe litigato con diverse persone e proprio durante una di queste discussioni sarebbe spuntato il coltello con cui è stato ferito a morte. Sul posto i carabinieri per ricostruire quanto avvenuto.