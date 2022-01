Codice della strada, ecco cosa cambia

Da oggi, 1 gennaio, entrano in vigore nuove norme del codice della strada . Multe più severe per chi sporca la strada o lancia oggetti dal finestrino e linea dura per chi sosta nei parcheggi per disabili. Ecco le principali novità.

Multe più salate per chi getta rifiuti dall'auto - Raddoppiano le multe per chi getta in strada oggetti o rifiuti: in particolare la sanzione sarà da un minimo di 216 a 866 euro per chi viene sorpreso a buttare rifiuti da auto ferme o in movimento (prima la sanzione era di 108-433 euro).

Lancio di oggetti - Chi invece getta dal finestrino un mozzicone o una cartaccia mentre procede con la vettura dovrà pagare tra i 56 e i 204 euro.



Parcheggi per i disabili gratuiti e "stalli rosa" - Le persone con disabilità possono ora parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu quando non c'è disponibilità nei posti riservati. Introdotti nel Codice anche 'stalli rosa' per le donne in gravidanza e i genitori con i figli fino a due anni di età con sanzioni per chi occupa i parcheggi senza autorizzazione (da 80 a 328 euro per i veicoli a due ruote e da 165 ad euro 660 gli altri).

Multe più salate per chi parcheggia nella sosta dei disabili - Aumentano gli importi per chi usufruisce di aree di sosta per persone disabili senza averne titolo: da 168 a 672 euro contro 87-344 euro della legislazione previgente. Parcheggiare è vietato anche negli spazi riservati a sosta, fermata e ricarica dei veicoli elettrici.



Stretta sui cellulari e sui tablet - Viene poi estesa a tablet, pc portatili e a qualsiasi altro dispositivo che fa allontanare le mani dal volante la multa ora prevista per chi usa il telefonino mentre guida.

Casco in moto - Viene inoltre introdotta la responsabilità del conducente per il mancato utilizzo del casco da parte di chi viene trasportato indipendentemente dall'età.