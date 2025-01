Cocaina dal Sudamerica in Italia, arrestati a Catanzaro narcos colombiani

La guardia di finanza di Catanzaro ha arrestato 10 persone, 5 colombiani e 5 italiani, accusate di traffico di stupefacenti dal Sudamerica. I narcos colombiani, secondo gli investigatori, rifornivano di cocaina organizzazioni criminali operanti in Calabria, Lazio e Veneto. E i 10 finiti in manette avevano anche allestito un laboratorio per la trasformazione della cocaina da liquida a solida, facendo appositamente trasferire in Italia un "chimico" colombiano che avrebbe curato l'attività.