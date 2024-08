Pacchi di cocaina su una spiaggia della Florida dopo il passaggio della tempesta Debby

Pioggia, vento e...cocaina. Sono gli effetti dell'uragano Debby, che nelle scorse si è abbattuto negli Stati Uniti. Nella spiaggia Keys, in Florida, hanno fatto subito notizia i 32 chilogrammi di coca, ripartiti in 25 pacchetti, per un valore di oltre un milione e mezzo di dollari. La droga è stata ritrovata "da un samaritano che passeggiava sulla riva" hanno fatto sapere le autorità americane.