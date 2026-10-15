A Bolzano un uomo senza fissa dimora è stato trovato con dieci monete storiche d'argento, dal valore complessivo di oltre 80mila euro. Il bottino è stato trovato nello zaino del clochard durante un controllo antidroga nella zona dei Prati del Talvera. L’uomo è stato denunciato per ricettazione dopo che la spiegazione fornita ai finanzieri non ha chiarito la provenienza delle monete. Nel corso dell’intervento, nella sua borsa sono stati anche trovati qualche grammo di hashish. Tre panetti nascosti sono stati, invece, rinvenuti tra la vegetazione vicino al fiume.
Il controllo
Ad attirare l'attenzione dei Baschi verdi della Finanza, durante un controllo con le unità cinofile antidroga, è stata un'accesa discussione tra un gruppo di cittadini stranieri. Durante l’identificazione delle persone presenti, un cane antidroga ha segnalato uno degli uomini, trovato poi in possesso di una modica quantità di hashish. Il cane si è poi diretto verso alcuni arbusti poco distanti. Lì, tra la vegetazione vicino alla sponda del fiume, i finanzieri hanno scoperto tre panetti di hashish per un peso complessivo di circa 100 grammi.
La scoperta delle monete
È stato durante questa ulteriore verifica nella vegetazione che, nello zaino del cittadino marocchino, sono emerse le dieci monete d’argento. I reperti sono stati coniati tra il 1813 e il 1936, e sono state trovati perfettamente puliti e conservati. Alla richiesta dei finanzieri di chiarire da dove provenissero, l’uomo ha dichiarato di aver trovato l’involucro che le conteneva vicino a un cestino per la raccolta dei rifiuti.
La spiegazione non ha chiarito l’origine delle monete e ha portato alla denuncia per ricettazione. Il senza fissa dimora risulta avere precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti, furto e atti osceni in luogo pubblico. Dopo la denuncia, gli è stato inoltre notificato un provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale. Ora le forze dell'ordine stanno cercando di ricostruire le circostanze di come le monete sono finite nello zaino del denunciato, e stanno individuando il legittimo proprietario delle antiche monete che nel complesso valgono più di 80mila euro.