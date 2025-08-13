Civitavecchia, maxi sequestro di 61mila sex toys tossici dalla Cina

Funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Civitavecchia, insieme ai militari della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Roma, hanno intercettato al porto laziale una spedizione proveniente dalla Cina contenente oltre 61mila articoli per adulti. I prodotti, destinati a un'azienda italiana, sono risultati non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa unionale e nazionale. Le analisi condotte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli su campioni prelevati dal carico hanno rilevato la presenza di ftalati in quantità superiori ai limiti consentiti. Queste sostanze, usate come plastificanti, possono comportare gravi rischi per la salute, essendo classificate come interferenti endocrini. L'intera partita è stata sequestrata e l'importatore denunciato per frode in commercio alla Procura di Civitavecchia.