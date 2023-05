Spray anti orso, Ciriani: "Ok alla legge per fornirlo ai forestali"

Una legge che prevede la dotazione di spray anti orso ai forestali: è quanto ha annunciato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, sottolineando che il ministero dell'Interno "è favorevole all'iniziativa normativa.

Gli spray, ha aggiunto Ciriani, "sono usati in aree di diversi Paesi con presenza di orsi, per evitare l'impiego di armi da fuoco che pare eccessivo. Questi dispositivi sono da qualificarsi come armi ed è prudente che siano usati da personale specializzato e appositamente addestrato".