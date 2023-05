Orsa Jj4, Lega antivivisezione: "E' innocente, perizia la scagiona"

"L'orsa Jj4 è innocente".

La Lega antivivisezione Leal, dopo aver acquisito la perizia veterinaria forense sull'animale accusato di aver ucciso nei boschi del Trentino il runner Andrea Papi, sostiene che "i medici hanno rilevato lesioni identificabili come da penetrazione di coppia di canini di un orso maschio adulto". Per questo chiedono la liberazione immediata dell'orsa Jj4. Inoltre, si sottolinea, "le evidenze riscontrate non consentono di classificare l'azione lesiva né come un attacco deliberato né come una predazione".