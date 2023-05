Trento, la procura apre un fascicolo contro ignoti sulla morte dell'orso M62

La procura di Trento ha aperto un fascicolo contro ignoti per la morte dell'orso M62, la cui carcassa è stata ritrovata da un gruppo di escursionisti sopra il lago di Molveno.

L'autopsia, eseguita dall'Istituto zooprofilattico delle Venezie, non ha chiarito le cause del decesso e, per scongiurare l'ipotesi del bracconaggio, serviranno ulteriori accertamenti. Sull'animale, ritrovato in avanzato stato di decomposizione, pendeva un'ordinanza di cattura e abbattimento firmata dal presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, in quanto ritenuto "problematico".