Cinzia Pinna, il padre di Emanuele Ragnedda: "È disperato e addolorato"

Descrive il figlio, però, come una persona non violenta: "Emanuele era assolutamente, e credo che sia ancora, una persona buona, generosa, altruista e che portava in casa chiunque avesse bisogno e aiutava chiunque avesse bisogno. Anche quella sera io so che questa ragazza gli ha chiesto un passaggio in macchina e lui gliel'ha dato, poi ha appreso che questa ragazza non sapeva dove sarebbe andata a dormire, non aveva un alloggio per la notte e allora l'ha tenuta in casa", racconta. "In casa hanno probabilmente bevuto forse e sicuramente hanno usato delle sostanze, dopodiché - lo dico sempre nel rispetto massimo della povera Cinzia e della famiglia perché vorrei arrivare a una verità vera - Emanuele dice di essere stato aggredito, di aver avuto paura per la propria vita e la prima la prima arma che ha avuto in mano l'ha usata".