Il loculo era stato regolarmente acquistato dalla 43enne diversi anni fa. Poi la spiacevole scoperta. Tornata al cimitero dopo circa un anno di assenza, si è ritrovata davanti una lapide che riportava inciso il nome di un'altra donna, nata nel 1938 e deceduta il 4 dicembre 2025, che non corrispondeva alla persona che avrebbe dovuto occupare quella sepoltura.