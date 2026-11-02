Il progetto non si limiterà alla distribuzione dei fiori. Accanto ai cittadini e ai sei esercizi commerciali aderenti, saranno coinvolti anche gli scout, gli alunni delle scuole del capoluogo e alcune associazioni. Il loro contributo sarà legato alla realizzazione di pensieri, messaggi e dediche rivolti alle persone scomparse. Parole che accompagneranno il gesto del dono e che contribuiranno a rendere l'iniziativa un'occasione di riflessione, soprattutto per le generazioni più giovani. Hanno aderito anche quattro imprese di onoranze funebri, a testimonianza di una partecipazione che coinvolge realtà diverse del territorio, unite dall'intento di prendersi cura della memoria cittadina.