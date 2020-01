Napoli, dopo il caffè arriva la pipì... "sospesa"

Dopo il caffè, a Napoli arriva anche la "pipì sospesa". E' l'iniziativa lanciata dal conduttore radiofonico, Gianni Simioli, per protestare e cercare di risolvere la mancanza di servizi igienici nel centro città, con notevoli disagi per i turisti e i napoletani. In pratica, come per il caffè sospeso, chi entra in un bar paga la sua ordinazione senza usufruire della toilette. Quest'ultima potrà essere usata da un altro cliente che non sarà costretto a ordinare.