Caro scuola, dopo il caffè arriva lo "zaino sospeso" per aiutare le famiglie in difficoltà

Un valido supporto per il diritto allo studio degli studenti e per le tasche delle famiglie. I punti raccolta sono dislocati su tutto il territorio nazionale in librerie, supermercati e negozi adibiti alla vendita di materiale scolastico

In particolar modo quelle che hanno figli in età scolastica: secondo Federconsumatori, bisognerà vedersela con un'impennata dei costi consistente per libri (+4%), corredo scolastico (+6,2%) e dotazioni tecnologiche (+2%).

Zaini, astucci, quaderni, pennarelli e compagnia cantante sono quindi tra i maggiori responsabili del caro scuola e, sempre secondo Federconsumatori, potrebbero comportare una spesa media di 600 euro a studente circa contro i 500 previsti per la dotazione libraria. Cifre non proprio alla portata di tutti.

Così anche il caro scuola può diventare un campo su cui sviluppare iniziative di solidarietà. E l’ispirazione viene dal caffè sospeso: una tazzina che si lascia pagata all’esercente a beneficio dell’avventore che verrà dopo senza potersela permettere. Da qualche tempo a livello locale sono nate iniziative analoghe ma adattate al contesto scolastico, da cui la denominazione di “Zaino Sospeso”. Quest’anno, come racconta Skuola.net, è Lions Club Italia a rilanciare questa buona abitudine a livello nazionale.

Zaino "sospeso", un sostegno per le famiglie in difficoltà

L'iniziativa di Lions Clubs Italia - la più grande organizzazione di club di servizio al mondo - ha già preso il via: su tutto il territorio nazionale sono stati adibiti decine di punti di raccolta, dislocati in librerie, cartolibrerie, supermercati e negozi che vendono articoli di cancelleria, dove sono stati predisposti dei contenitori per la raccolta del materiale scolastico di qualsiasi genere.

Quaderni, penne e matite, libri, zaini, dizionari (anche usati, purché in buone condizioni), chi entra nell'esercizio commerciale potrà donare il materiale, o acquistarlo. Riconoscere i contenitori è molto semplice, questi sono segnalati da apposite locandine, poste all’ingresso dei locali commerciali e sul contenitore stesso, con la scritta “Zaino Sospeso” e il logo dei Lions.

Favorire il diritto allo studio

I soci si recheranno poi nei punti di raccolta per ritirare il materiale e distribuirlo alle famiglie e alle associazioni del territorio. L'iniziativa sarà attiva per tutta la durata dell'anno scolastico 2023/2024 e consiste in un valido strumento di supporto allo studio, come fa notare Claudio Sabattini, Presidente del Consiglio dei Governatori del Lions Club: “Il diritto allo studio è sancito dalla nostra Costituzione quindi è nostro dovere mettere in campo tutti gli strumenti a nostra disposizione per garantire che tutti gli studenti vadano a scuola potendo avere a disposizione un materiale adeguato. Questo sicuramente li aiuterà ad affrontare il percorso scolastico con più serenità e solleverà le famiglie meno abbienti, strozzate in questi mesi da un caro vita che non conosce tregua”.