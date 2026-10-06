Sorrento (Napoli), 20enne perde il controllo dello scooter e muore
La salma di Dario Crotti, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Castellammare dove verrà sottoposta ad autopsia
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Un 20enne è morto nella notte tra lunedì e martedì a Sorrento, nel Napoletano, a causa di un incidente stradale. I carabinieri del capoluogo partenopeo sono intervenuti in via Nastro d'Argento all'altezza del civico 10 per un sinistro stradale le cui cause sono ancora in corso di accertamento. Poco prima delle 2.00 un 20enne, Dario Crotti, ha perso il controllo dello scooter sul quale stava viaggiando ed è uscito di strada. Il ragazzo è deceduto e il mezzo è stato sequestrato. La salma, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata trasferita nella camera mortuaria del cimitero di Castellammare per l'autopsia.