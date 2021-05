Chioggia, vaccini in camper per raggiungere i luoghi più remoti della zona

Un camper vaccinale per raggiungere i luoghi più remoti della città e non solo. È l'iniziativa partita dal municipio di Chioggia (Venezia), promossa dall'Azienda Ulss 3 Serenissima, volta a immunizzare 216 over 60 della cittadina lagunare che hanno difficoltà a raggiungere autonomamente i centri vaccinali. "Mattino Cinque" segue la prima tappa dell'iniziativa e mostra come è stato allestito il camper.

"Abbiamo già vaccinato oltre il 70% della popolazione over 60, ma adesso vogliamo raggiungere gli altri", spiega uno dei medici a bordo. Il camper nei prossimi giorni sarà a Chioggia, ma successivamente si sposterà negli altri comuni per raggiungere, appunto, i posti più remoti del luogo.