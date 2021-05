Vaccini ai turisti, Veneto e Lazio: disponibili a farli se ci sono dosi

"Qualcuno si è un po' agitato per la storia della vaccinazione dei turisti ma io continuo a dire che per noi il turista è sacro". Lo dice il presidente del Veneto, Luca Zaia, sulle polemiche legate alla disponibilità a vaccinare i vacanzieri. "E la sacralità del turista è unica in Veneto" aggiunge. Dello stesso avviso la Regione Lazio, che pewrò avverte: "Vaccinare i turisti? Si, ma dateci altre dosi".