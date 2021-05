Vaccini, Speranza: "Il 28 maggio possibile ok di Ema per Pfizer agli under 15" | L'Ue riapre ai turisti, Johnson frena: tra i Paesi da evitare anche l'Italia

L'Italia ha superato la soglia dei 9 milioni di vaccinati anche con la seconda dose: gli immunizzati sono ormai il 15,27% della popolazione. Con le vaccinazioni per gli over 40 ormai aperte in quasi tutte le regioni, la campagna vaccinale entra sempre più nel vivo e si appresta a coinvolgere anche gli under 15. Il 28 maggio, ha annunciato il ministro della Salute Roberto Speranza , l'Ema potrebbe infatti rilasciare l'autorizzazione per la somministrazione di Pfizer anche ai più giovani .

"Un fatto molto importante - spiega il ministro - perché vaccinare i giovani è altamente strategico ed è essenziale per la riapertura in sicurezza del prossimo anno scolastico". Ma, con l'avvicinarsi dell'estate e delle ferie, monta di ora in ora la discussione sulla possibilità di vaccinarsi anche in vacanza. Un'opzione perorata dai governatori ma che non trova, al momento, il sostegno del commissario Francesco Figliuolo. Il presidente della Liguria, Giovanni Toti, ha rilanciato la possibilità di un accordo con il vicino Piemonte per vaccinare i turisti, mentre il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ha parlato di "ipotesi percorribile" qualora si tratti di soggiorni lunghi e con l'implementazione di un accordo condiviso tra le Regioni.



Ma la notizia del giorno è l'imminente via libera dell'agenzia europea del farmaco all'utilizzo di Pfizer per gli under 15, che metterebbe definitivamente in salvo il prossimo anno scolastico. "Finora ci siamo preoccupati di vaccinare le fasce di persone più esposte al virus: operatori sanitari, anziani, fragili - ha detto Speranza -. A giugno arriveranno altri 20 milioni di dosi di vaccini e l'immunizzazione potrà essere estesa ad altre categorie di cittadini, tra cui i più giovani". Contemporaneamente si partirà già in questi giorni alla vaccinazione dei maturandi. Il 27 maggio partiranno le prenotazioni nel Lazio, che ha messo a disposizione per il ponte del 2 giugno (1, 2 e 3) 70 hub per la somministrazione dei vaccini.

Intanto l'Ue riapre ai viaggi dei turisti stranieri per l'estate, ma tra Consiglio ed Eurocamera ancora manca l'accordo sul pass per i viaggi degli europei nell'Unione. In Italia il green pass dopo la prima dose servirà anche per partecipare ad eventi come matrimoni, battesimi, cresime e comunioni, e lo si vuole estendere anche a convegni, eventi sportivi e discoteche. L'appuntamento per il nuovo negoziato a Bruxelles sul pass tra i co-legislatori è fissato per giovedì, in una trattativa che si annuncia molto dura, ma che dati i tempi stretti dovrà essere necessariamente quella della svolta.

Frena, invece, la Gran Bretagna. Il premier Boris Johnson ha già detto che le nuove norme sui viaggi dal Regno non modificano la raccomandazione di non viaggiare per turismo nei 170 Paesi e territori inseriti nelle cosiddetta lista arancione, fra cui l'Italia e tutta l'Ue, tranne il Portogallo.