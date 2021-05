Covid, 5.506 nuovi casi su 287.256 tamponi e altri 149 morti

Nelle ultime 24 ore l'Italia ha registrato 5.506 nuovi casi a fronte di 287.256 tamponi (martedì erano stati 4.452 positivi con 262.864 test). Lo riporta il ministero della Salute, secondo cui i decessi sono stati 149 (201 il giorno precedente). I dimessi e i guariti sono stati 13.929, mentre continua il calo degli ingressi in ospedale (-521) e in terapia intensiva (-46). L' indice di positività si è attestato all'1,9%.

In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.172.525, i morti 124.646. I casi attivi raggiungono quota 306.730 (-8.578 rispetto alla rilevazione precedente). Lo 0,54% è in terapia intensiva, il 3,59% in ricovero e il 95,87% in isolamento domiciliare.

Vaccini - Raggiungono quota 28.382.984 le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in totale nel nostro Paese, di cui 463.731 nelle ultime 24 ore. La popolazione immunizzata sale così al 14,70% del totale, con il 32,89% che ha ricevuto almeno una dose. Nell'ultima settimana sono state inoculate in media 490mila dosi al giorno: a questo ritmo l'immunità di gregge (il 70% della popolazione con almeno una dose, ndr) sarà raggiunta tra due mesi e dieci giorni (28 luglio).