Chiese protestanti: "Siamo pronti ad ospitare i migranti Sea Watch"

Il presidente della Federazione delle chiese protestanti in Italia ha espresso la disponibilità ad accogliere i migranti a bordo della Sea Watch. "Mettiamo a disposizione le nostre strutture in Italia e le relazioni con le chiese sorelle d'Europa per approntare un piano di ricollocazione in Europa di una quota dei migranti soccorsi", ha spiegato, aggiungendo che "accogliere i migranti in fuga dalle persecuzioni è dovere civile della democrazia".