Chiede Green pass prima del volo, malmenata addetta dell'aeroporto 

IPA

Ha chiesto il Green pass a una coppia di passeggeri in procinto di imbarcarsi su un volo per Londra ma è stata "offesa, malmenata, afferrata per il collo e scaraventata a terra". E' accaduto ieri a una lavoratrice di un aeroporto del Friuli Venezia Giulia. Lo denuncia la Fit Cisl in una nota. A causa della caduta l'addetta ha riportato un trauma cranico, con prognosi di 8 giorni.