"Le università potranno riaccogliere circa il 75% dei loro studenti in presenza. Per i corsi più numerosi dovranno usare la didattica integrata con lezioni miste anche online", ha sottolineato il ministro in un'intervista a Il Corriere della Sera.

E sui rettori che preferirebbero l'obbligo di mascherina sempre ma abolizione del metro, ha ricordato: "Il distanziamento è una misura decisa dal Cts, non si può cambiare".