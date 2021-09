Il problema degli istituti scolastici, ha sottolineato Giannelli a La7, che li differenzia da ristoranti o stazioni, riguarda "il grande afflusso di gente concentrato tutto nello stesso minuto".

Obbligo per i genitori degli studenti? - Per i colloqui con i docenti, per portare un quaderno dimenticato a casa o una giustificazione all'ultimo minuto: anche i genitori dovranno presentare il Green pass per entrare a scuola. Il Cdm ha esteso l'obbligo del certificato a "chiunque accede a tutte le strutture scolastiche eccetto gli studenti e gli esenti". I genitori sprovvisti della certificazione verde non avranno alcuna sanzione, ma non potranno avere accesso all'istituto dei figli.