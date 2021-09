"Togli il Green pass o la pagherai": biglietto con minacce al sindaco di Robbio

"Sindaco è l'ultima volta che te lo diciamo. Hai rotto col Green pass. Il Covid non esiste. Ci tratti come cavie da laboratorio": sono le minacce riportate in un biglietto consegnato a Roberto Francese, sindaco di Robbio, in provincia di Pavia. Una lettera anonima in cui si chiede al primo cittadino di non applicare nel suo Comune la normativa sul certificato verde. E che lui ha deciso di condividere sui social.

"Tu e Bassetti farete la stessa fine" - "Devi piantarla lì - ha scritto l'autore della missiva -. Togli il Green pass che tu hai messo a Robbio o nei pagherai le conseguenze. Tu e Bassetti farete la stessa fine visto che andate così d'accordo". Il riferimento è all'infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova minacciato dai no vax.

La risposta del sindaco - La risposta del primo cittadino non si è fatta attendere. "Domani andrò a segnalare il tutto ai carabinieri" ha scritto su Facebook condividendo per la prima volta l'"ennesima lettera anonima contro di me". Francese, poi, ha spiegato la scelta della condivisione del biglietto sui social: "Di solito non le pubblico ma questa fa veramente ridere. Il Green pass ovviamente ha regole nazionali stabilite dal governo e io non ho alcun potere se non quello di sottostare alle leggi" ha scritto. Concludendo: "In ogni caso trovo veramente codardo il comportamento di questo o questi 'corvi' che non hanno neanche il coraggio di guardarmi in faccia. Io sono sempre a disposizione di tutti, soprattutto di chi non la pensa come me".