Chiarano (Treviso), lite davanti a un bar: spara al genero davanti a moglie e figli, caccia all'uomo

Un uomo è stato ferito alla schiena con un colpo di pistola al termine di una lite davanti a una gelateria a Chiarano, in provincia di Treviso. Secondo la ricostruzione degli investigatori ad aggredire il 29enne, Gregorio Malacarne, residente in zona, e a sparargli sarebbe stato il suocero, 52 anni, che è poi riuscito a darsi alla fuga. Gli avrebbe sparato davanti alla moglie e ai due figli, di 4 anni e sei mesi. I carabinieri hanno subito fatto scattare la caccia all'uomo, con posti di blocco in tutta la zona.