Un ragazzo di 16 anni è morto a Bologna per le ferite riportate in una aggressione a coltellate, avvenuta mercoledì sera. Un altro giovane, di 17 anni, è rimasto ferito in quella che da una prima ricostruzione sarebbe stata una rissa fra minorenni. Ad avere la peggio è stato il 16enne che è deceduto già durante il trasporto al vicino ospedale Maggiore.