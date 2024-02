Vicenza, lite in famiglia: accoltellato un 22enne, è grave

Colpito con più fendenti

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane è stato colpito con più fendenti, almeno tre, dei quali uno all'addome, e si trova in Rianimazione. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. A chiamare i soccorsi, secondo le ricostruzioni, è stata la madre del giovane. La posizione dell'aggressore è ora al vaglio degli inquirenti che, in base all'entità delle ferite del 22enne e della dinamica di quanto accaduto, potrebbero procedere con le accuse di tentato omicidio o lesioni gravissime.