Prof massacrata dal nipote, venti coltellate furiose e il corpo bruciato: perché la confessione del 17enne non regge

Durante le ispezioni cadaveriche, il medico legale ha trovato la pelle della donna in parte bruciata, così come i vestiti, ridotti a brandelli scuri e bagnati. Sintomo del tentativo del nipote 17enne di carbonizzare il corpo della zia, già colpito in profondità con la lama di un coltello per almeno venti volte. Soprattutto tra collo e torace. Si tratta insomma di elementi già importanti, nonostante la vera e propria autopsia sarà disposta nei prossimi giorni dalla procura per i minorenni di Trieste dove il 17enne risulta indagato per omicidio volontario e soppressione di cadavere. Secondo gli inquirenti, Chiara Guerra avrebbe provato a difendersi: gli investigatori avrebbero infatti riscontrato dei graffi sulle braccia e sul volto del ragazzo, segni che sarebbero compatibili con un possibile tentativo di difesa della vittima durante l’aggressione. Il ragazzo avrebbe inoltre una mano fratturata.